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بالصور.. تاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسية

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مصراوي Masrawy

تاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسيةتاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسية

تاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسيةتاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسية

تاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسيةتاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسية

تاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسيةتاجرة مخدرات تتوج بلقب ملكة جمال السجون الروسية

كتب - هشام عواض:

تختلف حول العالم مسابقات الجمال، فنرى ملكات جمال للأطفال وكبار السن، وأغرب مسابقات الجمال هذه هي ملكة جمال السجون في روسيا، والتي فازت بها تاجرة مخدرات.

فازت "إيرينا أيوبوفا"، التي تقضي عقوبة السجن لمدة 13 عامًا بتهمة تجارة المخدرات بمسابقة الجمال التي نظمتها إدارة سجن بمدينة "يوشكار اولا" الواقعة بوسط روسيا، حسبما ذكرت جريدة "mirror " البريطانية.

واستطاعت "أيوبوفا "، التغلب على 8 منافسات من تاجرات المخدارت والسارقات والمتهمات بتهم جنائية أخرى، وتفوقت في المسابقة التي كانت من عدة مراحل.

في المرحلة الأولى كان على المتسابقات السير كعارضات أزياء على المنصة أمام لجنة التحكيم المؤلفة من حراس السجن، قبل أن يشاركن في الرقص بالمرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة تنافست السجينات في تقليد المشاهير، قبل الانتقال إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، واللاتي ارتدين فيها ملابس من تصميمهن تنسجم مع الاحتفال بعام البيئة في روسيا.

وعقب المرحلة الاخيرة تم تتويج إيرينا بلقب ملكة جمال السجن، وحصلت على تاج و101 زهرة، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التجميل. وعلى الرغم من سعادتها بهذا الفوز، إلا أن إيرينا ستظل في السجن لعام 2028 لإنهاء مدة العقوبة.

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