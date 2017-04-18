العدل تعلن بدء العد التنازلى لافتتاح مجمع محاكم بنها (صور)

كتب- عمرو علي:

قال المستشار خالد النشار، المتحدث الإعلامى باسم وزارة العدل، إن قطاعي أبنية المحاكم والتطور التقنى برئاسة المستشارين عبد الهادى محروس ومحمود علاء، أنهيا كافة التجهيزات الإنشائية والتقنية الخاصة بمبنى مجمع محاكم بنها لافتتاحه فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف النشار خلال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المبنى يقع على مساحة تبلغ حوالى10000 الاف متر مربع ، مصمم على الطراز الفرعونى ومكون من بدروم و 4 أدوار متكررة بمسطح 6000 متر مربع للدور الواحد ، إلى جانب ثلاثة أدوار متكررة للشهر العقارى من الأرضى بمدخل مستقل .

ويحتوى المبنى على ست قاعات مدنى وست جنائى، وغرف للمحامين وللنسخ والحفظ، وسنترال وكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن .

كما تقبع الغرف والقاعات المخصصة للمحكمة الابتدائية فى الدورين الثانى والثالث، حيث يشتمل الدور الثانى على قاعاتى مدنى وقاعتى جنائى، وغرف التفتيش القضائى، وهيئة قضايا الدولة وطبيب المحكمة الابتدائية

أما الثالث فيحتوى على مكاتب رئيس المحكمة، ومساعد رئيس المحكمة، مدير إدارة التنفيذ، مستشار المطالبات القضائية، السكرتارية، الخبراء، وخصص الدور الرابع للنيابة العامة .

يأتي هذا الافتتاح فى إطار خطة وزارة العدل التى تستهدف تشييد لأصرح العدالة بكافة أنحاء الجمهورية حتى لا يكون هناك بقعة من أرض الوطن إلا وعليها محراب للعدالة.