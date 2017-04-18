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بالصور.. عارضة الأزياء بيلا حديد تثير الجدل بملابسها في دبي

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مصراوي Masrawy

عارضة الأزياء بيلا حديد تثير الجدل بملابسها في دبيعارضة الأزياء بيلا حديد تثير الجدل بملابسها في دبي

عارضة الأزياء بيلا حديد تثير الجدل بملابسها في دبيعارضة الأزياء بيلا حديد تثير الجدل بملابسها في دبي

كتب - هشام عواض:

دائمًا ما تثير عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد، الجدل حولها هي وشقيقتها التي تعمل في نفس المجال جيجي حديد، وكان أخرها خلال زيارتها لإمارة دبي.

قامت بيلا حديد بالحضور في افتتاح معرض "كتاب فن الألوان" لدار "ديور" للأزياء في دبي مول، والذي يعتبر أكبر مركز تجاري في العالم، بحسب موقع قناة "CNN".

ونشرت "حديد" صورًا على حسابها على موقع "انستجرام" لزيارتها إلى دبي، والتي شملت نشاطات عديدة كالقفز بالمظلة فوق جزيرة النخلة، والسباحة مع أصدقائها، والاستمتاع بشرب "الشيشة.

إلا أنها أثارت الجدل حول صورتها وهي "تشرب الشيشة" بشكل غير لائق كما وصفه البعض، بالإضافة إلى صورة أخرى أثارت الجدل أثناء قيادتها السيارة وهي مرتدية عباءة سوداء وجسدها متعري بشكل واضح نسبيًا.

يذكر أن بيلا حديد هي ابنة تاجر العقارات الفلسطيني الأمريكي محمد حديد وهي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، والتي كانت اتهمت بالإساءة للحجاب بعد ظهورها مرتدية حجاب مطرز بشكل جرئ على غلاف مجلة "فوج" في مارس الماضي.

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