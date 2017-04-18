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خروج قطار "الصعيد - بورسعيد" عن القضبان

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خروج قطار "الصعيد - بورسعيد" عن القضبان خروج قطار "الصعيد - بورسعيد" عن القضبان

مصراوي Masrawy

خروج قطار عن القضبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن حركة قطارات "الصعيد - بورسعيد" توقفت بعد خروج إحدى القطارات على قضبان السكك الحديدية بمنطقة التينة جنوب المحافظة. ‏

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن قطار "الصعيد- بورسعيد" خرج من القضبان بين ‏محطتي التينة والكاب قبل وصوله إلى بورسعيد.

وأكد المصدر عدم وقوع أي إصابات حتى الآن بين ركاب القطار، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعادة القطار إلى القضبان واستكمال حركة القطارات على الخط.

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