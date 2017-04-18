بالصور.. نكشف أسرار مقبرة مستشار المدينة "أوسر حات" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قال الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة المصرية، التي اكتشفت مقبرة "أوسرحات بجبانة زراع أبو النجا الأثرية غرب الأقصر"، إن المقبرة تعود لأحد النبلاء بالدولة الحديثة الملقب بمستشار المدينة، وهو لقب نادر لم يطلق سوى على شخصين فى هذه الفترة هو أحدهما.

وأضاف "وزيري" في تصريحات لـ"مصراوي": "المقبرة التي عثروا داخلها على ما يقرب من 1050 تمثالًا، مخططة على غرار مقابر النبلاء خلال عصر الأسرة الثامنة عشر تتكون من فناء مفتوح يؤدي إلى صالة عرضية ثم صالة طولية".

وأشار "وزيرى" إلى أنه بعد رفع 450 مترًا مكعبًا من الرديم، ظهر مدخل المقبرة بجانب مدخلين لمقبرتين أخريين مشتركتين في الفناء ذاته، واحدة على يمين المدخل، والأخرى على يساره، مشيرًا إلى استكمال البعثة الأثرية لأعمال الحفائر بالموقع في محاولة للكشف عما تحويه هاتين المقبرتين وأصحابهما.

وأضاف: "كما تحوى الصالة العرضية بالمقبرة المكتشفة تابوتًا خشبيًا منقوشًا في حالة جيدة جدًا من الحفظ، بالإضافة إلى بئر بعمق 9 أمتار يوجد فى نهايته غرفتين إحداهما فى الجهة الشرقية داخلها عدد من تماثيل الأوشابتى وأقنعة خشبية ويد خشبية لغطاء تابوت، أما الغرفة الأخرى والموجودة فى الناحية الغربية فسيبدأ العمل فيها خلال الفترة المقبلة".

وأشار "وزيري" إلى أن البر الغربى يضم ٦ جبانات أثرية منها جبانة دراع أبو النجا، المكتشفة به المقبرة، مؤكدًا أن مقتنيات المقبرة تشير إلى تجميع المومياوات والتوابيت من قبل أحد الكهنة فى هذه المقبرة خوفًا عليها من السرقة "على ما يبدو" بعد إعادة استخدامها في الأسرة 21.

وقال "وزيري" إنه من المذهل أن الكشف الجديد قاد إلى اكتشاف مقبرتين داخل المقبرة المكتشفة، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار، وهما غير مسجلتين في مقابر طيبة لدى أي من علماء المصريات، وأنها ما زالت تبوح بالعديد من الأسرار والمقتنيات المهمة التى يجري دراستها وترميمها عن طريق فريق البعثة.