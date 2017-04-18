تكريم الطلاب الفائزين في "ملتقى العباقرة" بمركز العلوم بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب الفائزين من أبناء المحافظة المشاركين في المعرض المحلى بعنوان: "ملتقى عباقرة المنيا من طلاب التعليم ما قبل الجامعي"، والذي نظمته إدارة التعليم العام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، حيث يشارك الفائزون في المعرض النهائي على مستوى الجمهورية لمسابقة معرض العلوم والهندسة isef-2017.

حضر التكريم رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام، وزيناهم مصطفى السويفي، مدير المركز الاستكشافي للعلوم، وعدد من الطلاب المحتفى بهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود طلاب مبدعين بعقول متفتحة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تضع البحث العلمي ضمن أولى أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم كل ما تحتاجه الأبحاث من متطلبات، سواء مادية كانت أو معنوية، وتذليل كل الصعاب وإزالة كل العقبات أمام القائمين على الأبحاث العلمية، لافتًا الى أن البحوث العلمية تمثّل الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور اللازم لاستمرار الدولة في نموها وتقدمها.

من جانبه، قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: "إن المركز يسعى إلى تنمية القدرة الابتكارية لدى الطالب على أساس تراكم الخبرات، وليس مجرد الحفظ والتلقين الذي لا جدوى منه".

وأضاف وكيل الوزارة أن المشروعات التي حصدت المراكز الأولى تنوعت مجالاتها ما بين "الأنظمة المدمجة، الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية، الروبوتات والآلات الذكية، العلوم السلوكية والاجتماعية، الطاقة الفيزيائية، علوم الطب الحيوي والصحة، علوم الأحياء المهجرية".

كما أعلن وكيل الوزارة، عن حصول مدرسة المنيا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية شرق النيل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة شيف المستقبل، والتي جرت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز تدريب فنون الطهي والاتحاد الأوروبي.