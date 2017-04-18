الإفتاء: تنظيم داعش نتاج كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تنظيم داعش هو موجة جديدة من أمواج الفكر التكفيري المنبعث من كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب مرشد جماعة الإخوان الأسبق.

وكشفت الإفتاء- في تدوينة لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الكتاب هو القاسم المشترك والخيط الناظم والروح السارية لكل تلك التيارات التكفيرية.

وأوضحت الدار، أن انتشار التنظيمات الإرهابية يدعو الجميع إلى التكاتف لوأد هذه الفتن التي تهدد سلامة الأوطان.