جمال الشاعر وإسماعيل الشتتاوي وكيلان للهيئة الوطنية للإعلام

كتبت- هاجر حسني:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اختيار الإعلامي جمال الشاعر وإسماعيل الشتتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيلين للهيئة.

وأضافت الهيئة- في بيان لها، الثلاثاء- أنها لم تُحدد ممثل منصب الأمين العام، ومن المقرر اختياره الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، منذ عدة أيام، بتشكيل مجالس الهيئات الإعلامية الثلاثة، إذ تم اختيار مكرم محمد أحمد رئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وكرم جبر رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.