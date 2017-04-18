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"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة بدل العدوى بمجلس الدولة الخميس

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"الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة بدل العدوى بمجلس الدولة الخميس "الأطباء" تدعو أعضائها لحضور جلسة بدل العدوى بمجلس الدولة الخميس

مصراوي Masrawy

نقابة الاطباء

كتب - أحمد جمعة:

دعت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، الأعضاء لحضور جلسة الطعن المقدم من على حكم بدل العدوى، بعد غد الخميس بمجلس الدولة.

وأوضحت مينا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن النقابة سبق وأن حصلت على حكم قضائي بزيادة بدل العدوى لكل من "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة" من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه شهريا، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 28 نوفمبر 2015، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريًا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.

وشكل رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية برئاسة المستشار تامر عوف مستشاره السياسي، تضم ممثلين عن وزارتي المالية والصحة؛ للتباحث حول تنفيذ الحكم القضائي، لكنها لم تتوصل إلى حلول واضحة للتطبيق، بحسب الدكتور إيهاب الطاهر أمين عامة نقابة الأطباء.

وأكدت الدكتورة منى مينا أن القضية هي قضية رأي عام حيث ان الطبيب حديث التخرج لا يتقاضى سوى 19 جنيهًا بدل عدوى أما الطبيب الذي يقترب من سن المعاش لا يتقاضى سوى 29 جنيها فقط.​

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مصراوي Masrawy

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