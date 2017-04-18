تعرض لحادثين واخترق حظر التجوال.. تعرف على المطرب الذي سبَّه «حلمي بكر»

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"الأغاني الشعبية.. هل تخاطب العقل أم تشجع على الرذيلة؟"، عنوان فقرة عرضت أمس الإثنين ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، وذلك ضمن الحلقة التى استضاف فيها الموسيقار الكبير حلمى بكر والمطرب الشعبى "محمود الحسينى" والملحن محمد ضياء وغيرهم.

نشبت فى الحلقة مشادة كلامية بين الملحن حلمى بكر والحسيني لهجومه العنيف على الأغاني الشعبية، حيث وصف أغنية "3 ستيلا" للحسيني بـ"الرخيصة"، ووجه سؤالًا للمطرب الشعبي قائلًا: "لو حد طلب منك تقلع ملط هتقلع؟"، فردّ عليه الحسيني: "فيه مطرب تقوله اقلع.. هو أنا رقاصة؟!"، فهاجمه "بكر" قائلًا: "اسكت خالص خربتوا البلد، أنا التليفونات بتجيلى تقولى إزاى تقعد مع الناس دى.. أنا مش جاى أتشرف بيك.. أنت ابن الشارع".

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات عن المطرب الشعبى "محمود الحسينى"..

1- يبلغ من العمر 38 عامًا.

2- متزوج ولديه طفل يدعى ياسين.

3- جاءت انطلاقته الحقيقية عام 2008 من خلال أغنية "العبد والشيطان"، وقال فى تصريحات سابقة لبرنامج "دقى يا مزيكا" على راديو 9090 إنه حصل على كلمات تلك الأغنية بالصدفة من مؤلف شاب يدعى محمد رزق.



4- في عام 2009، اعترضت رقابة المصنفات الفنية على غناء تلك الأغنية بمسرحية "ترالم لم" بطولة الفنان سمير غانم، موضحة أنها "تتنافى مع المعتقدات الدينية وتدعو إلى المعصية وشرب الخمر"، ومع ذلك دافع "الحسيني" عنها قائلًا: "اختيار الأغنية جاء لإعطاء الإنسان درسًا بعدم الاستسلام للشيطان".

5- ظهر في أول عمل سينمائي عام 2009 بمشاركته في فيلم "الفرح"، حيث أدى فيه أغنيته الشهيرة "سيجارة بني".

6- شارك بعد "الفرح" في أفلام أخرى، منها: "سفاري" و"محترم إلا ربع" و"أنا بضيع يا وديع" و"نعمة" و"عزبة أبو حشيش" وغيره.

7- شارك دراميًّا في عدد من المسلسلات، من أبرزها "العار" و"مزاج الخير".

8- في أغسطس عام 2013، تم القبض عليه فى أحد الاكمنة أثناء عودته من محافظة بني سويف لاختراقه فترة حظر التجوال، وتحفظت عليه قوات الجيش لعدة ساعات، ثم تدخل أحد الشخصيات الشهيرة وتم الإفراج عنه.

9- تعرض لحادث مروع في أكتوبر عام 2011 أثناء عودته من الإسكندرية، حيث اصطدمت سيارته بـ"تريللا"، وأصيب بكسر في الأنف وكدمات في الوجه ولكن العناية الإلهية أنقذته، وفي سبتمبر من العام الماضي تعرّض "الحسيني" لحادث آخر على الطريق الدائري أعلى المعادي، حيث اصطدمت سيارته بأخرى، مما تسبب في تحطم أجزاء من السيارة ووقوع تلفيات.

10- يعرف بدعمه الشديد للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي عام 2013 شارك في غناء أوبريت "فوضناك" مع عدد من المطربين الشعبيين أبرزهم شعبان عبد الرحيم، كما شارك المطربة "سما المصرى" في عام 2014 في تقديم أغنية بعنوان "السيسى جاي".