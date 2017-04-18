بالفيديو| ميلانيا ترامب تنقذ زوجها من موقف محرج على الطريقة المصرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أثناء تواجدهما بأحد المراسم الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن الفيديو الذي انتشر بشكل موسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عملية إنقاذ بروتوكولية لترامب بواسطة زوجته، بعد أن ألمحت له بضرورة اتباع نسق محدد أثناء الاستماع للسلام الوطني لبلاده.

ويظهر المقطع بدء السلام الوطني مع ثبات واضح من جانب ترامب، على عكس ميلانيا التي انتبهت للموقف وقامت بوضع يدها اليمنى على قلبه، كإجراء بروتوكولي لتلك المراسم الرسمية.

وانتبهت ميلانيا ترامب إلى وضعية زوجها، والذي لم يتنبه إلى البروتوكولات الخاصة بتلك المراسم، لتقوم حينها الزوجة بلمس يده بشكل غير ملاحظ ليقوم بعدها ترامب بتدارك الموقف ووضع يده على قلبه.