برلماني ألماني تركي يطالب بعدم السماح بإجراء استفتاء على تطبيق عقوبة الإعدام في أنقرة

اسطنبول – (د ب أ):

طالب نائب برلماني ألماني من أصل تركي الحكومة الألمانية بعدم السماح بإجراء استفتاء محتمل للجالية التركية في ألمانيا على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.

وقال النائب عن حزب الخضر الألماني المعارض أوزجان موتلو اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في إسطنبول: "إجراء مثل هذا الاستفتاء خط أحمر وبمثابة إنهاء لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إجراء استفتاء على تطبيق عقوبة الإعدام يتعارض قطعيا مع قيمنا ولا ينبغي السماح به في ألمانيا".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد عقب فوزه المثير للجدل بأغلبية ضئيلة في الاستفتاء التركي على تطبيق النظام الرئاسي أول أمس الأحد على استعداده لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وذكر أردوغان أنه سيوقع قانونا لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام إذا وافق البرلمان التركي على التعديل الدستوري المطلوب لهذا الشأن بأغلبية الثلثين، مضيفا أنه إذا لم يتم الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء التعديل الدستوري، فإنه سيلجأ للاستفتاء الشعبي.

وبحسب القانون التركي، يحق للأتراك المقيمين خارج البلاد المشاركة في مثل هذا الاستفتاء.