حازم إمام: اتحاد الكرة لم يتربص بالزمالك

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أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، أن الاتحاد لا يتربص بالقلعة البيضاء ولم يتلاعب بأزمة مباراته مع المقاصة، مشددا أنه سيرحل عن منصبه في الجبلاية لو يثبت التلاعب في هذا الملف.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: «أنا ابن نادي الزمالك، وإذا وجدت أي تلاعب من جانب مسئولي الاتحاد، لما صمت، ولتقدمت باستقالتي من منصبي على الفور، فمصلحة الزمالك أهم من أي شيء».

وأضاف عضو الجبلاية،« خطاب الأمن واضح للجميع ولم يحدث أي تلاعب على الإطلاق من جانب اتحاد الكرة أو الشركة الراعية كله بقرار أمني».