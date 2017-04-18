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نائب يطالب الحكومة بتثبيت 19 ألف موظف بالتربية والتعليم

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نائب يطالب الحكومة بتثبيت 19 ألف موظف بالتربية والتعليم نائب يطالب الحكومة بتثبيت 19 ألف موظف بالتربية والتعليم

التحرير

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وجه النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، طلب إحالة للحكومة ممثلة في وزراء التربية والتعليم، المالية، التنمية المحلية، بشأن النظر في تثبيت العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية بصفة عامة ومركز أبو حماد ومدينة القرين.

وأشار النائب، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه يوجد أكثر من 19 ألف موظف بالتربية والتعليم يعملون بالوزارة بعقود تم اعتمادها من محافظ الشرقية منذ 6 سنوات دون النظر في حالاتهم مما يؤثر بالسلب على مستقبلهم الوظيفي وحياتهم المعيشية وهم يعولون أسر لها متطلبات.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن صدور قرار بثبيت هؤلاء العاملين في الوزارة بالتواصل مع محافظ الشرقية الذي بذل جهودا كبيرة للوصول إلى حلول ثانوية بشأن تثبيت 19 ألف موظف بالتربية والتعليم نظرا لأن رواتبهم التي يتقاضونها لا تتناسب مع الظروف الحالية والوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، في حين أنهم محملين بالأعباء المعيشية الأخرى هم وأسرهم.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت العاملين بالتربية والتعليم بالشرقية وخصوصا أنهم يعملون بعقود منذ 6 سنوات.

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التحرير

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