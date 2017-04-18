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بالفيديو.. «المحافظين» يوجه 7 رسائل لشيخ الأزهر و الإعلام وداعش والقرضاوي

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بالفيديو.. «المحافظين» يوجه 7 رسائل لشيخ الأزهر و الإعلام وداعش والقرضاوي بالفيديو.. «المحافظين» يوجه 7 رسائل لشيخ الأزهر و الإعلام وداعش والقرضاوي

التحرير

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وجه حزب المحافظين 7 رسائل إلى الإعلام والأزهر وداعش والقرضاوي، على لسان الدكتور بشرى شلش، أمين عام تنظيم الحزب في مواد مرئية.

بشرى شلش: قناة الأزهر الشريف تأخرت كثيرًا.. و إعلام «داعش» تموله مؤسسات عالمية 
 

بشرى شلش: رسالتي لشيخ الأزهر أعانك الله على إصلاح الدعوة 


 

بشرى شلش: ليس كل من يتحدث في علوم الدين «رجال دين».. والقرضاوي مضلل

 

بشرى شلش: على المؤسسات الإسلامية أن تنهض لتقدم صحيح الإسلام لمواجهة التطرف 


 

بشرى شلش: لا يجب معاملة الإرهابيين كمتطرفين فكريا.. وتطبيق القانون يسبق تجديد الخطاب الديني 


بشرى شلش: تجديد الخطاب الديني موجود وله مرجعيته 


بشرى شلش: حان الوقت لإصدار صحيح الأزهر.. والاجتهاد في علوم الشريعة هو المطلوب


 

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التحرير

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