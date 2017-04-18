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غرفة الحبوب: توقعات بارتفاع إنتاجية القمح خلال العام الجاري

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غرفة الحبوب: توقعات بارتفاع إنتاجية القمح خلال العام الجاري غرفة الحبوب: توقعات بارتفاع إنتاجية القمح خلال العام الجاري

التحرير

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قال عمرو الحيني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تفاؤلا كبيرًا مع بدء الموسم الجديد لحصاد القمح خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الأردب بقيمة 555 جنيهًا مناسب جدًا لأصحاب المطاحن.

وأضاف الحيني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن إجمالي حجم المساحة المزروعة لمحصول القمح، بلغت نحو 3.1 مليون فدان خلال العام الحالي 2017، متوقعًا حدوث زيادة في حجم المحصول ليبلغ نحو 8.6 مليون طن، مقارنة بنحو 5 ملايين طن خلال العام الماضي 2016، بزيادة تبلغ نحو 3.6 مليون طن.

وكان موسم حصاد القمح بدأ يوم 15 أبريل الجاري، حيث يبدأ المزارعون في جميع أنحاء الجمهورية جني المحصول.

ووفقًا لوزارة الزراعة، فإنه تم تجهيز نحو 342 موقع تخزين ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، ولن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، إلى جانب إلزام مديريات ، بعمل فحص دوري، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يومًا كما يتم الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، تتم وفقًا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي 575 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و555 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

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التحرير

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