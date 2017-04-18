غدًا.. الهيئة العليا للصحافة تناقش قانون «الإعلام»

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قال الدكتور عصام الدين فرج عضو الهيئة العليا للصحافة، إن الهيئة ستعقد أول اجتماعاتها غدا لنظر قانون الإعلام والصحافة الذي انتهى منه مجلس النواب، لإرساله للمجلس وإقرار القانون خلال شهر.

وأوضح فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تهتم بمناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية، وحل مشكلاتها، مؤكدًا ضرورة ضخ دماء جديدة داخل تلك المؤسسات، وإيجاد أسلوب يضمن تطويرها.

وأضاف أن هذا التطوير يشمل تغيير قيادات المؤسسات الحالية سواء رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، للنهوض بها، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين هي المنوط بها توقيع أي عقوبات على أعضائها.