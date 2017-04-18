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محمد صبحي: المُعلم أساس مشكلة التعليم في مصر

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محمد صبحي: المُعلم أساس مشكلة التعليم في مصر محمد صبحي: المُعلم أساس مشكلة التعليم في مصر

التحرير

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قال الفنان محمد صبحي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "معا لتطوير العشوائيات"، اليوم الثلاثاء، إنه يحلم أن تكون الثلاث مدارس التي يتم بناءها بمدينة "معا لساكني المناطق العشوائية"، مدارس نموذجية لمدارس الجمهورية، وتأسيسها على معايير الجودة.

وأضاف "صبحي"، أن المشكلة في ليست في المدارس أو الجدران والمناهج، إنما تتلخص المشكلة الحقيقة في المُعلم، العمود والقدوة، مطالبا باختيار المعلمين بعناية فائقة، والاهتمام بهم واعتبارهم الفئة الأولى في المجتمع، وتعليم الأطفال من الصغر قيمة العمل.

وطالب رئيس المؤسسة، بإقامة 50 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، تكون نموذجا رائدا في التعليم، يكون المعلمون بها من أساتذة الجامعات؛ لإحياء التعليم المصري، وبناء نموذجا جيدا للتعليم.

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أنه تم الانتهاء من بناء نصف المدينة، وذلك لاستيعاب ت5 آلاف أسرة من سكان المناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال البروتوكول الذي ابرمته مؤسسة "معا لتطوير المناطق العشوائية"، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، إن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة دعم الجودة بمدارس المناطق العشوائية من خلال التعاون مع المؤسسات العاملة في تطوير المناطق العشوائية، ودعم الجهود المجتمعية لمساعدة الدولة بالنهوض بالمناطق العشوائية الفقيرة، والدعم الفني لمدارس العشوائيات.
 

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التحرير

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