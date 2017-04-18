الزراعة: إحياء مشروع «البتلو» وقروض للمربيين بفائدة 5%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن إحياء المشروع يأتي ضمن تكليفات وتوجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية ، والنهوض بها، لتقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى، فضلاً عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربيين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

وأكد البنا أنه سيتم تذليل جميع العقبات التى تواجه المشروع، وتصحيح المسار بغرض إصلاح منظومة إدارة المشروع، وعدم السماح بأى تلاعب فى المنظومة الجديدة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رقم 546 لسنة 2017، بتشكيل مجلسس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، برئاستها، يعتبر إشارة البدء للعمل على إعادة تحريك عجلة نشاطط المشروع، ووضه آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له.

وأوضحت محرز، أنه سيتم منح قروض للمربيين بفائدة متناقصة تبلغ 5%، شاملة المصاريف الإدارية، بحيث يكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر الى عدد دورات التسمين، لافتة الى أن هذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين لتسمين عجول البتلو.

ومن المقرر ان تبدأ الوزارة فى تنظيم عدداً من البرامج الإرشادية والتوعوية لصغار المربين حيث تشمل أهمية التحصينات والتغذية السليمة لضمان سلامة الحيوان، وذلك خوفاً على المستفيدين من التعثر وحفاظاً على المال العام من الإهدار.