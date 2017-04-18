شكري يلتقي رئيس التحالف الشيعي بالبرلمان العراقي

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استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني الشيعي بالبرلمان العراقي، الذي يزور القاهرة حاليا في إطار تواصل مصر مع مختلف أطياف الشعب العراقي والقوى السياسية على الساحة العراقية، والداعم لكل جهد يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية في بغداد.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية رحب في مستهل اللقاء برئيس التحالف الوطني في مصر، منوها بحرص الجانب المصري على ترتيب كافة اللقاءات التي طلبها عمار الحكيم مع المسئولين المصريين، تأكيدًا على الاهتمام بتوفير كافة عوامل النجاح للزيارة.

وشدد شكري على الموقف المصري الداعم لوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، وعلى مساندة مصر لكل جهد مخلص يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب العراقي، وتوحيد كل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدولة، وعودة العراق إلى ممارسة دوره في الدفاع عن الأمن القومي العربي، بما يعزز الاستقرار والسلام في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب الحكيم عن امتنانه البالغ لإتمام زيارته الحالية إلى مصر، منوها بما حظي به من حفاوة الاستقبال، ومن مناقشات عميقة مع المسئولين المصريين، مؤكدًا في ذات السياق على التقدير الذي تحظى به مصر لدى الشعب العراقي، وعلى إدراك العراقيين لخصوصية العلاقة التي تربط دولتهم بمصر، كما سلم شكري نسخة من مبادرته حول التسوية السياسية في العراق، مطلعا إياه على تقييم شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في العراق.