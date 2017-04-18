إعفاء المشرف على فصول الخدمات بتعليم بني سويف من منصبه

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعفى ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، المشرف العام على فصول الخدمات وملحقاتها بمديرية التربية والتعليم، وإيقاف صرف جميع مستحقاته المالية، وإحالة 6 من أعضاء اللجنة العامة لفصول الخدمات بالمديرية إلى التحقيق.

وشكل وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف لجنة عاجلة لفحص أوراق اللجنة العامة لفصول الخدمات وملحقاتها، وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المحافظ، بعد تصحيح الوضع القانوني لمشرف عام الخدمات وإعفائه من منصبه، لأنه كُلّف مباشرة بعد خروجه من المعاش للعمل كمشرف عام.

وفوجئ وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بالمخالفة للقرارات الوزارية رقمي 475 و420، واللذين ينصان على ضرورة التعيين في هذه الوظائف أو التكليف بعد مرور 3 سنوات على خروج الموظف على المعاش.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية: "إن القانون لا يسمح بتعيين مشرف على فصول الخدمات للمحالين للمعاش إلا بعد مرور 3 أعوام على خروجهم، وبموافقة من محافظ الإقليم، بالإضافة إلى ضرورة عرض قرارات لجنة فصول الخدمات على المحافظة، وهو ما لم يحدث في الحالتين، والذي استوجب إعفاء المشرف على فصول الخدمات وإحالة 6 من أعضاء اللجنة إلى التحقيق، لوجود مخالفات مالية وإدارية داخلها".