بالصور.. ضبط سيارة محملة بـ 7 أطنان أسمدة مسروقة في سمنود

الغربية – مروة شاهين:

ضبط أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة سمنود، اليوم الثلاثاء، سيارة نقل حال تواجدها بقرية بهبيت الحجارة محمّلة بـ 7 أطنان أسمدة نترات، إنتاج مصنع أبوقير "مسروقة".

كان رئيس مركز ومدينة سمنود، تلقى مكالمة هاتفية من أحد مواطني قرية بهبيت الحجارة، عن تواجد السيارة المذكورة محمّلة بكميات من الأسمدة، وأنه يعتقد أنها مدعمة مهربة للسوق السوداء.

وانتقل على الفور رئيس المدينة إلى محل الواقعة، وجرى التحفظ على السيارة، وتبين لرئيس المدينة أن الأسمدة مسروقة.

وأخطر رئيس مركز ومدينة سمنود، أجهزةَ الشرطة، وانتقل مأمور مركز سمنود وقوة من مباحث التموين، واقتادوا السيارة وسائقها والمضبوطات لمركز الشرطة، فيما حُرر محضر وأخطرت النيابة لتحري شئونها.