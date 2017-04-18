صرف مساعدات مالية لـ6 حالات إنسانية خلال "اللقاء المفتوح" ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، صرف مساعدات مالية لـ 6 حالات إنسانية بواقع 500 جنيه لكل حالة، بإجمالي 3 آلاف جنيه مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ولمساعدتهم في أعباء المعيشة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمواطنين الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة؛ لبحث مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم، في حضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

كما ناقش المحافظ عدداً من المطالب التي تقدم بها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، حيث وجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والامكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.