محافظ دمياط يخاطب "الصحة" لتطوير أقسام جراحات المخ والأعصاب

دمياط – محمد إبراهيم:

خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لسرعة دعم المستشفي التخصصي بالأعصر بأجهزة متخصصة لجراحات المخ والأعصاب، مشيرًا في تقرير له، أن القسم بحاجة إلى ميكروسكوب جراحي لجراحات المخ والأعصاب، وجهاز حفار جمجمة كهربائي فائق السرعة، وجهاز أشعة مقطعية إلى جانب توفير مستهلكات ومستلزمات طبية.

وأوضح محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك خطة وضعتها مديرية الصحة لاستكمال وتطوير قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وآلام المخ للأطفال والتشوهات الشريانية لخدمة أهالي محافظة دمياط.

وأجرى قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي التخصصي 15 عملية لجراحة المخ والأعصاب خلال الأيام القليلة الأخيرة نتيجة إصابات الحوادث وانتهى من عمل تؤامة مع قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني التابع لجامعة القاهرة وذلك للتبادل العلمي وتسجيل أطباء دمياط بدرجتي الماجستير والدكتوراة.