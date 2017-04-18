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للرجل.. هل ارتداء "الكاب" على الرأس صيفاً يسبب الصلع؟

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للرجل.. هل ارتداء "الكاب" على الرأس صيفاً يسبب الصلع؟ للرجل.. هل ارتداء "الكاب" على الرأس صيفاً يسبب الصلع؟

مصراوي Masrawy

هل يسبب الكاب الصلع؟

كتبت - أسماء حمدي

مع قدوم فصل الصيف يلجأ كثير من الشباب الى ارتداء القبعات لحمايتهم من أشعة الشمس، لكن دائما ما يفكر البعض مما يسببه ارتداء "الكاب"، وهل يؤدي الى تساقط الشعر ومن ثم الوصول الى الصلع أم لا؟

وذكر موقع "HEALTH SITE" أنه على الرغم من اعتقاد البعض أن نمو بصيلات الشعر لا تعتمد على الهواء للحصول على الأكسجين في الهواء، بل تحصل على الاكسجين من مجري الدم، إلا أن هناك بعض الحالات قد تكون سببا في الإصابة بالصلع وهي:

- عند ارتداء وخلع القبعة بطريقة عنيفة قد يتسبب في سقوط الشعر.

- ارتداء القبعات غير النظيفة يكون أحد اسباب تساقط الشعر، لذا يمكنك تغطية راسك بمنديل نظيف او قطعة قماش لحمايتها من الاوساخ لتجنب تساقط الشعر.

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