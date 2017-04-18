المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بسرقة سيارة نقل الاموال للبنك الأهلي

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام الشريف وطارق الحديني وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، لـ 9 متهمين بالسرقة بالإكراه لسيارة نقل الأموال الخاصة بالبنك الأهلي، والمغذية لماكينات الصرف الآلي بمنطقة الوراق، والشروع في سرقة نحو 7 ملايين جنيه.

صدر الحكم حضوريًا للمتهمين محمود عبدالعزيز عبد العزيز " صياد" ، محمود محمد إبراهيم "ميكانيكي سيارات"، السيد على حسن " مراكبي" ، محمود محمد سيد " عامل" ، وغيابيًا للمتهمين ، إبراهيم ع، رضا سلامة مصطفى، على جمال الصاوي، "هارب"، وخالد مهدي عبد العزيز، "هارب"، أحمد صبحي أحمد، "هارب"، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم جلال عمارة كامل "سائق".

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين في يوم 26 مارس 2015 بمنطقة الوراق، سرقوا مفاتيح ماكينات الصرف الألى المملوكة للبنك الأهلي المصري، بطريق الإكراه، والتعدي على المجني عليهما أيمن محمد أحمد زهران، وماهر حنفي محمود سيد، أثناء استقلالهما سيارة نقل الأموال، وأشهروا في وجههما أسلحة نارية "بنادق آلية" فأطلقوا منها عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأضافت التحقيقات، إن المتهم الخامس كان بالقرب منهم يراقبهم ويراقب الطريق للتدخل لمساعدتهم أو تحذيرهم حال مواجهتهم صعوبات، فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما، وبسط سيطرتهم على مكان الواقعة والاستيلاء على المسروقات، كما أنهم شرعوا في سرقة مبلغ 6 ملايين و700 ألف جنيه، مملوكة للبنك الأهلي المصري بطريق الإكراه، بالإضافة لإحرازهم سلاحا ناريا "بندقية آلية".

وقال الرائد محمد أبو القاسم سيد معاون مباحث قسم الوراق، بأن تحرياته السرية توصلت الى قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب الواقعة، وذلك بأن قاموا بقطع الطريق على سيارة نقل الأموال" امانكو" التي كان يستقلها المجني عليهم وأشهروا في وجههما اسلحة ناريه وتمكنوا من سرقه مفاتيح الخزينة الخاص بالسيارة الا أنهم لم يتمكنوا من سرقه ما بداخل تلك الخزينة من أموال لعدم استطاعتهم فتحها.