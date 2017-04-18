رئيس النواب يلتقي المستشار الأول للرئيس الأمريكي غدًا

كتب- أحمد علي:

يلتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غداً الأربعاء، المستشار الأول للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ذلك يأتى بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، للولايات المتحدة الامريكية، فضلاً عن زيارة وزير الدفاع الأمريكى إلى مصر، اليوم الثلاثاء.

وأكد عامر- في بيان له- أن الزيارة تأتى فى إطار تقوية العلاقات بين البلدين، ومتابعة أفاق العلاقة الاستراتيجية والتعاون المثمر.