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رئيس النواب يلتقي المستشار الأول للرئيس الأمريكي غدًا

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رئيس النواب يلتقي المستشار الأول للرئيس الأمريكي غدًا رئيس النواب يلتقي المستشار الأول للرئيس الأمريكي غدًا

مصراوي Masrawy

الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يلتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غداً الأربعاء، المستشار الأول للرئيس الأمريكى دونالد ، بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض رؤساء اللجان النوعية.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ذلك يأتى بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، للولايات المتحدة الامريكية، فضلاً عن زيارة وزير الدفاع الأمريكى إلى ، اليوم الثلاثاء.

وأكد عامر- في بيان له- أن الزيارة تأتى فى إطار تقوية العلاقات بين البلدين، ومتابعة أفاق العلاقة الاستراتيجية والتعاون المثمر.

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