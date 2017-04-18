المصري عبد النادر يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الـ«NBA» فئة التطوير

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توج لاعب كرة السلة المصري عبد النادر لاعب فريق ماين ريد كلاوس بجائزة أفضل لاعب صاعد في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير عن موسم 2016- 2017، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت مدربي الفرق الـ22 المتواجدة في الدوري.

وبلغ معدل تسجيل عبد النادر للنقاط 21,3 نقطة في المباراة و6,2 للمتابعة و3,9 في صناعة اللغب وذلك في 40 مباراة خاضها مساعدا الفريق على تحقيق 29 انتصار وتعرض للخسارة في 21 لقاء أخر، ليحتل الفريق المركز الثاني في الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية مسجلا أيضا 99 رمية ثلاثية.

ويعد عبد النادر أول لاعب غير أمريكي يحصل على تلك الجائزة في دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير الذي ظهر في عام 2001، كما يعد ثالث لاعب من فريق ماين ريد كلاوس يحصل على تلك الجائزة.