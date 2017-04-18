«سندرلاند يفك النحس وبينز المايسترو».. ظواهر الجولة الـ32 من «البريميرليج»

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أُسدل الستار عن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمس الإثنين، عقب إطلاق الحكم أنتوني تايلور، صافرته معلنًا نهاية مباراة ميدلزبره وآرسنال، باستاد ريفرسايد ستديوم، بفوز المدفعجية بهدفين لهدف، وشهدت الجولة تسجيل 30 هدفًا في 10 مباريات، انتهت جميعها بالفوز، بستثناء لقائي (سندرلاند 2-2 وست هام يونايتد، كريستال بالاس 2-2 ليستر سيتي) .

وجاءت الـ 8 انتصارات كما يلي (توتنهام هوتسبير 4-0 بورنموث، إيفرتون 3-1 بيرنلي، واتفورد 1-0 سوانزي سيتي، ستوك سيتي 3-1 هال سيتي، ساوثهامتون 0-3 مانشستر سيتي، وست بروميتش ألبيون 0-1 ليفربول، مانشستر يونايتد 2-0 تشيلسي، ميدلزبره 1-2 أرسنال).

ويعد ناديي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتوتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أكثر الرابحين من تلك الجولة، حيث أكد اليونايتد انفراده بالمركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال السادس، في المقابل قلص توتنهام صاحب المركز الثاني (71 نقطة) الفارق مع تشيلسي المتصدر (75 نقطة).

الجولة لم تبح بالكثير من التغيرات على جدل الترتيب حيث ظل تشيلسي متصدرًا بـ 75 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني (71 نقطة)، وليفربول ثالثًا برصيد 66 نقطة، ومانشستر سيتي رابعًا بـ 64 نقطة، ومانشستر يونايتد خامسًا بـ 60 نقطة، وآرسنال سادسًا بـ 57 نقطة.

في المقابل، على مستوى الهبوط، ظل سندرلاند أخيرًا في المركز الـ 20 برصيد 21 نقطة، وقبله ميدلزبره في المركز الـ 19 برصيد 24 نقطة، وحل سوانزي سيتي في المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة، فيما يحتل المركز الـ 17 هال سيتي بـ 30 نقطة، بينما يأتي في المركز الـ 16 بورنموث برصيد 35 نقطة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» أبرز ظواهر وأرقام الجولة الـ 33 في «البريميرليج» :-

أصبح هاري كين أول لاعب من توتنهام يسجل 20+ هدفًا في 3 مواسم متتالية في الدرجة الممتازة منذ جيمي جريفز( 1966/67، 1967/68، 1968/69)، كما أنه بات أول لاعب من توتنهام يسجل 25+ هدفًا في 3 مواسم متتالية منذ مارتن شايفرز في 1973.

وفاز توتنهام هتوسبير في 12 مباراة متتالية في الدوري على ملعب وايت هارت لين للمرة الأولى على الإطلاق في موسم من الدرجة الممتازة، كما أن الفريق حقق الفوز في 7 مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ 1967، وفاز 8 مباريات متتالية في جميع البطولات لأول مرة منذ 1960.

وبات لايتون بينز أول مدافع يصنع 50 هدفًا في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما بات روميلو لوكاكو هو أول لاعب من إيفرتون يسجل في 9 مباريات متتالية على أرضه منذ ديكسي دين في 1934.

وفاز إيفرتون في 8 مباريات متتالية على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ أبريل 1990، وسجل إيفرتون +41 هدفًا على أرضه في موسم من الدرجة الإنجليزية الممتازة لأول مرة منذ 1986/87 (49).

في المقابل أنهى سندرلاند سلسلة من 701 دقيقة دون تهديف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما أصبح وهبي خزري هو أول لاعب يسجل مباشرة من ركنية في البريميرليج منذ بن واتسون في 2 يناير 2016 مع واتفورد، علاوة على أن سندرلاند تلقى أهداف رأسية (13) أكثر من أي فريق آخر في الدوري هذا الموسم.

وفقد وست هام يونايتد 22 نقطة بعد تقدمه بنتيجة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

من جانبه تجاوز ماركو أرنوتوفيتش (22 هدفًا) بول شارنر (21) ليصبح أفضل هداف نمساوي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأصبح فيليبي كوتينيو هو أكثر البرازيليين تسجيلاً (30) وصنعاً للأهداف (28) في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما عادل روبرتو فيرمينو رقم أوسكار (21 هدفًا) كثالث أفضل هداف برازيلي في عهد البريميرليج، بعد كوتينيو (30) وجونينيو باوليستا (29).

وفاز البرتغالي جوزيه مورينيو، مرة واحدة على الأقل ضد كل فريق من الفرق الـ34 التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما ولا مدرب استطاع الفوز ذهاباً وإياباً على مورينيو في مواسمه الـ6 الكاملة في البريميرليج.

وأنهى مانشستر يونايتد سلسلة من 8 مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد تشيلسي، أسوأ أرقامه دون فوز ضد خصم واحد في تاريخ البطولة.

في المقابل بات نادي أرسنال هو ثاني فريق يسجل +3000 هدف خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد مانشستر يونايتد (3226).