بالصور| برشلونة ينهي الاستعداد لمواجهة يوفنتوس

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أنهى برشلونة تحضيراته لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ضيفه يوفنتوس الإيطالي، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير ظهر الثلاثاء بملعب تيتو فيلانوفا في المدينة الرياضية «جوان جامبر».

ويتمني البلاوجرانا، تحقيق عودة تاريخية على غرار "الريمونتادا" التي قلب بها الطاولة على باريس سان جيرمان مطلع الشهر الماضي في إياب ثمن النهائي، حيث سيكون الفريق الكاتالوني مطالباً بتدارك خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة.