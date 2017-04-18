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مارسيلو يكتب تاريخ جديد مع ريال مدريد

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مارسيلو يكتب تاريخ جديد مع ريال مدريد مارسيلو يكتب تاريخ جديد مع ريال مدريد

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يستعد، اليوم الثلاثاء، االبرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني لخوض المباراة رقم 400 مع الميرنجي، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويصل مارسيلو لمباراته الـ400 بقميص ريال مدريد، في حال مشاركته بلقاء بايرن اليوم، البرازيلي سيضع لنفسه مكان بين أكثر اللاعبين تمثيلاً للملكي في مباريات رسمية.

وسطر النجم البرازيلي مع النادي الملكي تاريخ كبير من الألقاب المحلية والأوروبية، حيث فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات، وبطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

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