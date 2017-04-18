شيخ الأزهر يصرف مكافأة 500 جنيهًا للمشاركين في الاختبارات التجريبية لـ"بوكليت"

كتب- محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، صرف مكافاة قدرها 500 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها والوعاظ المعينين على وظائف دائمة والمتعاقدين والمنتدبين وكل من شارك في الامتحانات التجريبية لنظام "بوكليت" للشهادة الثانوية التي عقدت الأسبوع الماضي.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على: "صرف مكافأة 500 جنيه نظير الجهود المبذولة للمشاركين في الاختبارات التجريبية لنظام بوكليت".

وطالب المجلس للأزهر، رؤساء المناطق الأزهرية بسرعة تنفيذ قرار الإمام الأكبر بصرف المكافأة لكل من شارك في الاختبارات التجريبية لنظام "بوكليت".

كان الأزهر الشريف، قد عقد اختبارات تجريبية للشهادة الثانوية بقسميها "علمي- أدبي" على مستوى الجمهورية، الأسبوع الماضي.