سامح عاشور لأعضاء النقابة: من لايريد الاستمرار في المحاماة فعليه أن يغادر

كتبت- هاجر حسني:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة تنقي جداولها من غير المشتغلين، ولن يتواجد بها من لا يثبت اشتغاله الفعلي بالمهنة حتى لو كان من مسددي الاشتراك، مضيفاً: "من لا يريد الاستمرار في المحاماة عليه أن يغادر مبكراً".

وأضاف عاشور- خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المنضمين لجداول النقابة، الثلاثاء، بنادي محامين المعادي النهري- أن المحاماة رسالة، كي نؤديها يجب أن يلتزم المحامي بشروط شكلية وجوهرية، بحسب قوله.

وأوضح نقيب المحامين أن الشروط الشكلية تتمثل في مظهر المحامي من خلال ارتدائه البدلة الكاملة حتى لا يقل في مظهره عن أقرانه في منظومة القضاء، وبجب أن يلتزم بذلك أثناء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، ومكتبه، كما يجب على المحامية أن تلتزم بالحد الأدنى من الاحتشام الذي يلتزم به المجتمع، لأن مظهرها أصبح جزء من قيمة المهنة التي تنتمي لها، ومن يخالف تلك الشروط بالقطع سينال جزاء تأديبي رادع.

ووجه عاشور، حديثه للمنضمين إلى الجداول "يجب أن تعلموا أن ما درستموه في كليه الحقوق غير كاف للعمل بالمهنة، وأن تصبح محام ناجح، وعليكم الاطلاع والقراءة وحضور الجلسات والتعلم من المحامين الأكثر خبرة، فالمحام طيلة حياته المهنية يظل يتعلم من أساتذته بل وتلاميذه أيضاً".

وأردف: "المحامي الناجح عليه القراءة في العلوم الإنسانية كالتاريخ والأدب والفلسفة والفن، فالمحاماة مهنة تنافسية لن يبقى فيها إلا الأقوى علماً".