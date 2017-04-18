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كاميرون وكوربن يرحبان بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعرب جيرمى كوربن زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة فى بريطانيا، عن تأييده لدعوة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكتب كوربن تغريدة على حسابه على موقع تويتر، جاء فيها "أرحب بقرار رئيسة الوزراء الذي يمنح الشعب البريطاني الفرصة من أجل التصويت لصالح حكومة تضع مصالح الأغلبية في المقام الأول."

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كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بالقرار، واصفًا إياه بأنه "شجاع وقوي"، متمنيًا التوفيق لكافة المُرشّحين المُحافظين.

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وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، دعت اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، في إعلان مفاجىء أمام مقر رئاسة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق اجراءات بريكست.

وقالت ماي في إعلان رسمي "قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو". ويفترض أن تحصل ماي على موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين لتتمكن من تنظيم الانتخابات.

وأوضحت ماي أن حزبها سيطلب الأربعاء، من البرلمان التصويت على إجراء الانتخابات. ويفترض أن تحصل ماي على موافقة أغلبية الثلثين في مجلس العموم لتتمكن من تنظيم الانتخابات.

وتأتي دعوة ماي لانتخابات مبكرة بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت ماي إنها تريد تجنب الانقسامات بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط الخروج وأنها بحاجة إلى وحدة سياسية في لندن.

وأوضحت أن الانتخابات هي أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة، داعية المعارضة إلى الموافقة على هذا الإجراء.

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مصراوي Masrawy

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