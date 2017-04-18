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محافظ البحر الأحمر: محطات الطاقة الشمسية وفرت لنا 50% من الوقود.. "صور"

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مصراوي Masrawy

لمؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقةلمؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (2)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (2)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (3)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (3)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (4)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (4)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (5)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (5)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (6)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (6)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (7)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (7)

لمؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقةلمؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (9)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (9)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (10)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (10)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (11)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (11)

المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (12)المؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة (12)

افتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للموارد الطبيعية والطاقة المتجددة بالغردقة، بحضور أساتذة ومتخصصين فى مجال الطاقة المتجددة.

استهل المحافظ كلمته بالترحيب بجميع الحضور وسعادته باختيار الغردقة لإقامة هذا المؤتمر العلمي المهم، مؤكدًا أن البحر الأحمر تمتلك كل الإمكانيات والموارد الطبيعية لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ يوجد مساحات كبيرة تنشأ بها مزارع الرياح، موضحًا أنهم ناقشوا كيفية استغلال هذه المساحات بالألواح الشمسية؛ لإنتاج الكهرباء مع وزير الكهرباء، وجارٍ العمل عليها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة كانت تعتمد على المولدات، التي تحتاج لتكاليف كبيرة من وقود وسولار، نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ولكنهم أنشأوا محطات للطاقة الشمسية بالجنوب، وفرت 50% من المواد البترولية و50% من العمر الافتراضي لمحطات الديزل، بجانب توفير الكهرباء بصفة مستمرة .

أكد المحافظ أهمية البحث العلمي فهو السبيل للتقدم فى جميع المجالات، متمنيا الخروج من المؤتمر بتوصيات يمكن الاستفادة منها بالمحافظة، ومن ثم تنشر بباقي محافظات ، حيث إن المحافظة تتجه بقوة في مجال الطاقة المتجددة، كما رحب بتنفيذ أي تجارب على أرض الواقع بالمحافظة؛ لإنجاح البحث العلمي واستفادة المحافظة منها.

حضر الجلسة الافتتاحية عدد من أساتذة الجامعات في مجال الطاقة من الجامعات المصرية وجامعة يوكنجهام، كما يرعى المؤتمر أكبر الشركات فى مجال الطاقة الشمسية من مصر وألمانيا، وتبادل المحافظ ورئيس الجامعة الدروع وقدموها للقائمين على المؤتمر.

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