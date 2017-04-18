بالصور.. روسيات يرتدين الحجاب لدراسة الحضارة الإسلامية بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص، اليوم الثلاثاء، وفدًا طلابيًا يضم نحو 20 طالبًا وطالبة من جامعتي داغستان وبيتاجورسك الروسيتين، بحضور الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط.

وارتدت كل الطالبات الروسيات، الحجاب في لقائهم برئيس الجامعة، تأكيدًا على احترامهن وإعلائهن قيمة الآخر.

من جانبه، أكد رئيس جامعة أسيوط على عمق العلاقات بين الجامعة والجامعات الروسية، والتي تُعد واحدة من أقوى العلاقات الدولية التي وطدتها الجامعة واستمرت طول العشرين عامًا الماضية، والموثقة من خلال عدد من الاتفاقيات المبرمة، والتي استقبل بموجبها نحو 500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الروسية، كما أثمرت عن قيام الجامعة بإيفاد نحو تسعة وفود من طلاب جامعة أسيوط لزيارة روسيا، والتعرف عن كثب على الثقافة الروسية وحضاراتها.

وأشاد الدكتور جعيص، خلال اللقاء، بما لمسه خلال السنوات الماضية في الطلاب الروسيين من التزام وجدية خلال فترة دراستهم بجامعة أسيوط، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بتوفير كافة سبل الرعاية العلمية والثقافية والاجتماعية للطلاب خلال فترة دراستهم.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى، أن الوفد الروسي يُعد الوفد رقم 27 في تاريخ علاقات الجامعة مع الجامعات الروسية، مضيفًا أن الزيارة تأتي لقضاء فترة دراسية لنحو شهرين وذلك لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.

وأشار أبو الهوى، إلى أنه من المقرر أن يجرى خلال الرحلة تنظيم برنامج ترفيهي لزيارة عدد من أهم المعالم الأثرية والسياحية في عدد من المحافظات، وذلك لتشجيع الشعب الروسي على السياحة في مصر.