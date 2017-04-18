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الأنبا مكاريوس: نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة.. "صور"

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مصراوي Masrawy

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (1)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (1)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (2)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (2)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (3)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (3)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (4)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (4)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (5)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (5)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (6)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (6)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (7)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (7)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (8)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (8)

الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (9)الأنبا مكاريوس نشعر بالأمان بعد مجهودات الشرطة في تأمين قداس عيد القيامة (9)

المنيا ــ ريمون الراوي

قدم الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا الشكر والتحية لرجال الشرطة بالمنيا على مابذلوه من جهد لتأمين الكنائس خلال صلوات أسبوع الآلام وقداسات عيد القيامة.

وأشاد مكاريوس بالخدمات الأمنية المنتشرة فى شتى ربوع المحافظة، قائلًا: "نشعر بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل تطوير المنظومة الأمنية غير المسبوقة بالمنيا".

من جانبه استنكر اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، قائلًا: "نحن نعيش في وطن واحد وكلنا مصريون لا يوجد فرق بين قبطي ومسلم، فالكل مواطن مصري، وعازمون على مواجهة كل الخارجين عن القانون من أجل حماية الوطن ومقدراته".

جاء ذلك خلال زيارة عقدها مدير الأمن، يرافقه مدير إدارة البحث الجنائي، ومدير إدارة الأمن الوطني، وعددًا من قيادات المديرية وضباط النظام والبحث، لمطرانية المنيا؛ لتقديم واجب العزاء في شهداء الحادث الإرهابي الغاشم، وكان في استقبالهم الأنبا مكاريوس الأسقف العام.

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