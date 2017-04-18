بالصور.. جامعة المنيا تشارك في الملتقى الثالث للتنمية البشرية بــ "بورسعيد"

المنيا ــ ريمون الراوي:

شاركت جامعة المنيا، إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، في الملتقى الثالث للتنمية البشرية، والذي عُقد في رحاب جامعة بورسعيد تحت شعار: "بالعلم والعمل تحيا مصر"، خلال الفترة من 11 حتى 15 أبريل الجاري بمشاركة 17 جامعة مصرية، وذلك حرصًا من الجامعة على التلاحم بين طلاب الجامعات المصرية من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، إلى أن الجامعة شاركت في الملتقى بموضوع عن "التخطيط الاستراتيجي للحياة"، وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات، كان من ضمنها ندوة عن التنمية البشرية، كما قام وفد الجامعة بزيارة لمشروعات الأنفاق التي تنفذ شرق بورسعيد ضمن المشروعات الوطنية الكبرى.

أشرف على الوفد، الدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعماد محمد زكي مدير عام رعاية الطلاب، ومثّل الجامعة 4 طلاب، رافقهم عاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، والطلاب الـ 4 هم: مصطفي العوامي، كلية الآداب، وربيع محمد، كلية دار العلوم، وأحمد علي، كلية العلوم، وأخيرًا الطالب محمد ربيع، كلية التربية.