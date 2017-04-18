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الرقابة الإدارية تحرر مخالفة لشركة سياحة بشرم الشيخ

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الرقابة الإدارية تحرر مخالفة لشركة سياحة بشرم الشيخ الرقابة الإدارية تحرر مخالفة لشركة سياحة بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية

شرم الشيخ - أحمد السيد:

شن مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء حملة رقابية مكبرة على 6 شركات عاملة في قطاع السياحه الدينية بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة التزام الشركات بقوانين موسم العمرة، الصادرة من يحيي راشد وزير السياحة.

وقال بيان للرقابة الإدارية، إنهم رصدوا غلق فرع شركة السلام للسياحة مقرها دون إخطار مسبق لوزارة السياحة، فحررت بذلك مخالفة، وأخطرت الوزارة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان أنه تم إخطار إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة حتى لا تحدث أي مشكلات خلال موسم العمرة، وتلافي الأخطاء التى يقع فيها رواد السياحة الدينية الراغبين في أداء مناسك العمرة.

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