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أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات "أحد السعف" (صور)

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مصراوي Masrawy

أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (1)أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (1)

أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (2)أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (2)

أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (3)أسقف عام مطرانية المنيا يزور مصابي تفجيرات أحد السعف (3)

المنيا ــ ريمون الراوي:

زار الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لمطرانية المنيا، مصابي حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الذين لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وبدأ بزيارة ضباط وجنود الشرطة المصابين في مستشفى الشرطة، ثم زار المصابين في مستشفى القوات المسلحة، وبعدها مستشفى مارمرقس.

رافق الأنبا مكاريوس في الزيارة، القمص رويس مرقس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس أبرآم إميل، سكرتير مجلس الكهنة، والقس كيرلس فتحي، كاهن الكاتدرائية، والقس كاراس يوسف، كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس بغبريال، وبعض خدام الكاتدرائية.

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