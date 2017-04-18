شومان: حرمة الكنائس كحرمة المساجد.. وعلى الجميع العمل مع الأزهر

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الاعتدال والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وعدم التفريط في الثوابت المتفق عليها تمثل سمات أساسيةً في المنهج الأزهري.

وأضاف عباس- خلال كلمته في مؤتمر " دور المؤسسات الدينية في بناء السلام والحوار"، الذي يعقد اليوم الثلاثاء في لبنان، "العالم الإسلامي يمر بمرحلة من أخطر مراحله التاريخية، وأنه على شعوب المنطقة مسلمين ومسيحيين أن يدركوا أننا إما أن نكون أو لا نكون لأنه إذا دخل أحد بيننا فلن نكون".

وشدد عباس شومان على أن مواقف الأزهر ودوره لا تقبل المزايدة، لافتًا إلى أن الأزهر أسبق المؤسسات على الإطلاق في استشعار الأخطار وأكثرها عملا لوحدة الصف ولم الشمل.

وأشار وكيل الأزهر، إلي أنه يجب على المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية أن تعمل مع الأزهر في إطار خطاب هادف يناسب العصر ويدعم جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية لتوفير الأمن وبسط السلام.

وأكد وكيل الأزهر، أن حرمة الكنائس كحرمة المساجد سواء بسواء، مشددًا على أنه لا علاقة بين الهجمات الإرهابية والمناهج التعليمية، أن تطويرها الدائم مطلوبا لمواكبة العصر وتحدياته.

وتابع شومان: "لا يعقل أن تؤثر مناهج الأزهر في غير دارسيها لانتهاج العنف بينما أكثر من 100 دولة تدرسها ولم يفجر واحد منهم نفسه لا في مصر ولا خارجها".

واستطرد وكيل الأزهر: "نحن في حاجة إلى خطابٌ فكري جديد يعي الفرق بين التجديد والتبديد ويدرك خطورة المرحلة ويعلي المصلحة العامة على المصالح الخاصة أو الانتماءات السياسية أو الفكرية".