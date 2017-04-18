بالفيديو- ميلانيا تنقذ ترامب من خطأ "بروتوكولي"

كتبت- ميرا ماهر

لفت انتباه صحفيين ومستخدمي وسائل الإعلام الإجتماعي لقطة فيديو تم تصويرها أثناء ترحيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالحشود في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وذلك كما ذكر موقع " cbsnews".

أوضح الفيديو بعد عرض النشيد الوطني، قامت السيدة الأولى "ميلانيا ترامب" وإبنه " بارون " البالغ من العمر 11 عاماً بوضع أيديهم على قلوبهم كنوع من تأدية تحية النشيد الوطني، بعد أن نسي "ترامب" تقديمها.

ويبدو أن ميلانيا حاولت تذكير زوجها عن طريق لمسة صغيرة بذراعها الأيسر، مما دفعه إلى تقديم السلام بعدها.