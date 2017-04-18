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هذا الجزء في الجسم سر انجذاب شخص إلى الآخر

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هذا الجزء في الجسم سر انجذاب شخص إلى الآخر هذا الجزء في الجسم سر انجذاب شخص إلى الآخر

مصراوي Masrawy

سر انجذاب شخص إلى الآخر

أ ش أ:

استطاع فريق من علماء البيولوجيا الأمريكيين في جامعة "كارولينا" الشمالية اختراق أحد أسرار انجذاب الشخص إلى الشخص الآخر، عن طريق الانجذاب الغريزي الناتج عن شبكية الخلية العصبية وتحديد مكانها في المخ وهي المنطقة الواقعة تحت المهاد، وهي المنطقة التي تتحكم في عملية تحرك إنتاج هذه الخلية العصبية التي تجذب الشخص إلى الآخر وأن هذه العملية تختلف عند الرجال من عند المرأة.

وأضاف الفريق أنه تم تجربة تنشيط هذه الخلية العصبية لدى الفئران، فتبين أنه لدى الأنثى من الفئران فإن تنشيط هذه الخلية العصبية لا يحدث لها انجذاب للرجل إلا في حالة أن تكون الهرمونات الجنسية موجودة، بينما لدى الرجال فإنهم ليسوا في حاجة إلى وجود هذه الهرمونات للانجذاب نحو المرأة .

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مصراوي Masrawy

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