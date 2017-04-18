بالفيديو- كيف تصنع مزيل العرق بمكونات منزلية في 5 دقائق؟

كتبت- ميرا ماهر

يعاني العديد من ظهور بعض البقع والحساسية أو الحكة بعد استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، خاصةً تلك المتعلقه بإزالة رائحة الجسم أو ما يسمى مزيل العرق، والتي أيضاً زاد سعرها في الفترة الأخيرة بنسبة ملحوظة. لذا يمكنك بمكونات بسيطة متوفرة بالمنزل تحضير مزيل العرق الخاص بك بطريقة سهلة، كما أن جميع المكونات طبيعية ولها العديد من الفوائد للبشرة.

قدم موقع "5-MINUTE CRAFTS" فيديو يوضح الطريقة كما يلي:

-إضافة ثلث كوب من دقيق النشا مع نفس الكمية من البيكينج الصودا، وخمس ملاعق تقريباً من زيت جوز الهند، وكمية من زيت شجرة الشاي المتوفر لدى بعض المواقع الإلكترونية.

-تخلط جميع المكونات جيداً حتى يتكون خليط متجانس.

-يتم وضع المزيج في علبة قديمة لمزيل العرق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك.