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جلال إبراهيم: الزمالك يرفض قرار لجنة المسابقات

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جلال إبراهيم: الزمالك يرفض قرار لجنة المسابقات جلال إبراهيم: الزمالك يرفض قرار لجنة المسابقات

التحرير

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أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ترفض قرار لجنة المسابقات باعتماد الزمالك منهزما فى مباراة المقاصة، والتى كانت ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال  إبراهيم فى تصريحات صحفية «الزمالك يرفض قرار لجنة المسابقات باعتبار الزمالك مهزوما فى تلك المباراة، وتوقعنا هذا القرار».

و أضاف «لم نعلم بأن موعد المباراة يوم الأحد وعلى أي أساس تم اتخاذ هذا القرار»، مشددًا «سنتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي».

يذكر أن الزمالك قد انسحب من مباراة المقاصة، في اللقاء الذي كان مقرر إقامته مساء الأحد الماضي، في ظل رغبة رئيس النادي مرتضى منصور في تأجيله، ورفض الجبلاية ذلك. 

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التحرير

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