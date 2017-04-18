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البدري: عودة أحمد الشيخ.. ومفاوضات مع مهاجم إنبي

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البدري: عودة أحمد الشيخ.. ومفاوضات مع مهاجم إنبي البدري: عودة أحمد الشيخ.. ومفاوضات مع مهاجم إنبي

التحرير

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قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج "من الآخر"، مع الصحفي والإعلامي محمد شبانة، إن اللاعب الوحيد الذي تم الاستقرار على عودته للأهلي من المعارين هو أحمد الشيخ المعار لمصر المقاصة، ولم يتم حسم القرار حول باقي اللاعبين سواء كان جون انتوي الذي ظهر مع المقاصة بشكل أفضل مما كان عليه مع الأهلي، كما لم يتم حسم موقف محمد حمدي زكي المعار لإنبي، موضحًا أن دخوله في صفقة تبادلية مع عمرو مرعي أمر سابق لأوانه.

وعن اللاعبين الذين يتابعهم من أجل ضمهم في فترة الانتقالات القادمة قال البدري، إن هناك أكثر من لاعب على رأسهم عمرو مرعي مهاجم إنبي، كما أن محمد عنتر لاعب الأسيوطي معروض أيضا على الجهاز الفني للتعاقد معه وسيتم اتخاذ القرار بشأن التعاقدات الجديدة بالتنسيق مع لجنة الكرة.

 واختتم البدري كلامه بالتأكيد على أنه صاحب القرار الأخير في ملف التعاقدات، كما شدد على أن ميدو جابر اقترب من حجز مكان له في القائمة الإفريقية بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

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التحرير

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