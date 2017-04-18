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الجبلاية تفسر سبب عدم خصم الـ 3 نقاط و200 ألف جنيه من الزمالك

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الجبلاية تفسر سبب عدم خصم الـ 3 نقاط و200 ألف جنيه من الزمالك الجبلاية تفسر سبب عدم خصم الـ 3 نقاط و200 ألف جنيه من الزمالك

التحرير

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فسر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم تطبيق خصم الـ 200 ألف جنية والـ 3 نقاط، على نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام للمقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

وقال حسين لـ التحرير، " لم نطبق خصم الـ200 ألف جنيه على الزمالك والـ3 نقاط بتوع نهاية الموسم انتظارًا لموقفه من مباراة الجيش".

وتابع رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة " لو راح هتطبق عليه العقوبة دي لو مراحش هيتغرم نصف مليون جنيه وتتلغي نتائج الدور الأول ويتوقف سنة ويرجع يلعب من الدرجة الرابعة .. حسب المادة 47 من اللائحة".

يذكر أن لجنة المسابقات اعتمدت فوز المقاصة على الزمالك اليوم. ( طالع التفاصيل)

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التحرير

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