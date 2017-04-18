أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إصابة ربة منزل إثر سقوط سقف عقار بالإسكندرية

Google+ Print
إصابة ربة منزل إثر سقوط سقف عقار بالإسكندرية إصابة ربة منزل إثر سقوط سقف عقار بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء؛ جراء سقوط سقف عقار بمنطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من قسم شرطة العطارين يفيد بسقوط جزء من العقار حارة الست منطقة كوم الدكة. 

تبين بالمعاينة، أن العقار مكون من طابقين على مساحة 60 مترا، وسقوط جزء من سقف حجرة شقة الطابق الأرضي،  مما أدى لإصابة قاطنتها "ه. ا"، 23 عاما، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وتم نقلها للمستشفي الجامعي.

تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على اللجنة المختصة، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى