إصابة ربة منزل إثر سقوط سقف عقار بالإسكندرية

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أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء؛ جراء سقوط سقف عقار بمنطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من قسم شرطة العطارين يفيد بسقوط جزء من العقار حارة الست منطقة كوم الدكة.

تبين بالمعاينة، أن العقار مكون من طابقين على مساحة 60 مترا، وسقوط جزء من سقف حجرة شقة الطابق الأرضي، مما أدى لإصابة قاطنتها "ه. ا"، 23 عاما، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وتم نقلها للمستشفي الجامعي.

تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على اللجنة المختصة، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.