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وزير الصناعة الكاميروني يزور القاهرة لبحث سبل التعاون

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وزير الصناعة الكاميروني يزور القاهرة لبحث سبل التعاون وزير الصناعة الكاميروني يزور القاهرة لبحث سبل التعاون

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بدأ وزير الصناعة والتعدين الكاميروني إرنست بوا بوبو، زيارة رسمية إلى ، اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة رسمية من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في زيارة تمتد لـ4 أيام يعقد خلالها مباحثات مكثفة مع نظيره المصري تتناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الصناعة والتعدين.

وأكد السفير شريف الليثي سفير مصر فى الكاميرون، على أهمية تلك الزيارة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير الصناعة والتعدين الكاميروني إلى مصر، موضحًا أن تلك الزيارة تأتي فى إطار العلاقات المتميزة والتطور الذي تشهده علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا بأن زيارة الوزير الكاميروني تأتي فى إطار إستراتيجية الرئيس عبد الفتاح نحو التوجه إلى إفريقيا.

وأشار السفير إلى أهمية الزيارة لما ستثمر عنه من نتائج، حيث من المتوقع أن يوقع الجانبان على مذكرة تفاهم فى مجال الصناعة والتعدين.

يذكر أن الكاميرون تزخر بالكثير من الثروات الطبيعية، والتى تحرص حكومة الرئيس الكاميروني بول بيا على استكشاف المزيد منها والعمل على حسن استغلالها.

قال الليثي، إن العلاقات بين البلدين تشهد حاليًا نقلة نوعية فى مستوى العلاقات حيث يتبادل كبار مسئولى البلدين الزيارات حيث شهد شهر نوفمبر 2016 زيارة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الكاميرون، وأسفرت عن توقيع البلدين على مذكرة تفاهم فى مجال مكافحة الفساد، كما يجرى حاليًا الإعداد لعقد جولة مفاوضات بين الجانبين المصري والكاميروني فى القاهرة لتحديث اتفاق النقل الجوي الموقع بين البلدين.

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التحرير

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