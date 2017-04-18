رئيس جامعة أسيوط يستقبل 20 طالبا من جامعتي داغستان وبيتاجورسك

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استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، 20 طالبا روسيا من جامعتي داغستان وبيتاجورسك.

وأكد "جعيص"، عمق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية طوال 20 عاما، حيث تم استقبال أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الروسية، وإيفاد تسعة وفود من طلاب جامعة أسيوط لزيارة روسيا والتعرف عن كثب على الثقافة الروسية وحضاراتها.

وأشاد رئيس الجامعة، بما لمسه خلال السنوات الماضية في الطلاب الروسيين من التزام وجدية خلال فترة دراستهم، مؤكدا توفير كافة سبل الرعاية العلمية والثقافية والاجتماعية للطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية، أن الوفد الروسي يُعد رقم 27 في تاريخ علاقات جامعة مع الجامعات الروسية، لافتا بأن الزيارة تأتي لقضاء فترة دراسية لنحو شهرين؛ لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.